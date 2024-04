Sinner-Tsitsipas oggi in tv in chiaro? Orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Jannikaffronterà Stefanosnella semifinale deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Promette spettacolo il match che mette di fronte il mattatore di questa stagione e il due volte vincitore di questo torneo, che su questa superficie ha fatto di più in carriera.era partito forte, travolgendo in due rapidi set Korda e Struff, ma poi ha faticato parecchio contro Rune, spuntandola solo al terzo. Tutto facile invece per, che non ha perso neppure un set nei suoi quattro match giocati contro Djere, Etcheverry, Zverev e Khachanov. Il greco è avanti 5-3 nei precedenti, ma secondo i bookmakers partirà ampiamente favorito l’azzurro, che vuole regalarsi la quarta finale di un ...