Sinner-Tsitsipas oggi a Montecarlo in semifinale | orario tv e streaming

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – Jannikcontro Stefanosnella primadell’Atp Masters 1000 diche sarà trasmessa in diretta tv e. L’azzurro, numero 2 del mondo, affronta il greco, numero 12 del tabellone, per un posto in finale sulla terra rossa del Principato. Il match comincerà non prima delle 13.30 di sabato 13 aprile., che manterrà la seconda posizione nel ranking, è reduce dalla battaglia vinta in 3 set contro il danese Holger Rune, che un anno fa aveva fermato l’altoatesino proprio inha avuto la meglio in 2 set sul russo Karen Khachanov con una prova autorevole.si affrontano per la nona volta in carriera. Il ...