Sinner-Tsitsipas | la semifinale dell’Atp Montecarlo | Jannik sconfitto | decisivo un errore arbitrale | Risultato 4-6 | 6-3 4-6

(Di sabato 13 aprile 2024)soffre, lotta e conduce per gran parte del match, ma nel finale di terzo set inizia ad accusare un problema fisico alla gamba che favorisce la rimonta vincente di. In finale ci va il greco

Jannik Sinner non ce l’ha fatta ed è stato battuto in tre set dal greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Fin qui, la dura realtà ... (cultweb)

Jannik Sinner soffre, lotta e conduce per gran parte del match, ma nel Finale di terzo set inizia ad accusare un problema fisico alla gamba che favorisce la rimonta vincente di Tsitsipas . In Finale ... (corriere)

Dalle macumbe di Rune al giudice cieco: i social si schierano con Sinner - I post più significativi dopo l'eliminazione di Jannik per la sconfitta contro Tsitsipas: rabbia sia per l'infortunio che per l'errore arbitrale ...tuttosport

Sinner a Montecarlo si piega all’infortunio, all’errore arbitrale, ai crampi: match a Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-4 - Clamoroso a Montecarlo: Sinner ha perso. Non succedeva dall’anno scorso (Alcaraz). Giornata nera. Ha avuto contro un Tsitsipas in stato di grazia che si e imposto in 3 set (4-6,6-3, 4-6) ma ha avuto c ...blitzquotidiano

Perché Sinner è stato danneggiato contro Tsitsipas: clamorosa svista arbitrale - Il giudice di sedia ha commesso un errore gravissimo nel corso della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. La francese Aurélie Torte, una delle figur ...oasport