Sinner | terra di rivincita Il Rune-show non fa paura e Jannik resta numero due Ora Tsitsipas in semifinale

(Di sabato 13 aprile 2024) La misura del campione si legge in questo 2024 scintillante. Venticinque vittorie (con quella di ieri su) su 26 partite giocate da inizio anno: i numeri mettonolì tra i grandi, perché c’erano riusciti prima di lui solo Connors, Borg, Lendl, Mcnroe, Federer e Djokovic.si gusta freddo il piatto dellacontro il danese (6-4, 6-7, 6-3) che sui campi del principato lo scorso anno gli negò la gioia di giocarsi il titolo. Dodici mesi dopo tutto cambia, con il 22enne di Sesto Pusteria più maturo nei colpi e nella mente. E’ lì che la spunta "in una partita molto fisica" per sua stessa ammissione, una sfida durissima di quasi tre ore, in cui fallisce pure un paio di match point. Lui incassa bene, perde il secondo set un po’ sprecando, ma poi, dopo la vittoria finale dice: "Può capitare di ...

