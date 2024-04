Sinner sicuro di rimanere n 2 del ranking fino a Roma Djokovic non sfrutta l’occasione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Janniksi è fermato in semifinale nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno, ma grazie alla nuova assegnazione dei punti ne ha guadagnati 40 rispetto al 2023. L’azzurro, che nelATP ufficiale è a quota 8710, lunedì prossimo si troverà dunque a quota 8750, e confermerà la seconda posizione, portandosi a +105 su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, aveva saltato anche la scorsa edizione del torneo del Principato di Monaco. L’iberico, inoltre, dovrà difendere 1500 punti tra Barcellona e Madrid, tornei entrambi vinti lo scorso anno: Alcaraz, dunque, trionfando nuovamente in entrambi i tornei in Spagna, potrà solo mantenere quota 8645, mentre, nella peggior delle ipotesi, anche se dovesse saltare Madrid, scenderebbe a quota 8660. ...