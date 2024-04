Sinner sicuro di rimanere n 2 del ranking fino a Roma Djokovic ha l’occasione di guadagnare punti

(Di sabato 13 aprile 2024) Janniksi è fermato in semifinale nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno, ma grazie alla nuova assegnazione deine ha guadagnati 40 rispetto al 2023. L’azzurro, che nelATP ufficiale è a quota 8710, lunedì prossimo si troverà dunque a quota 8750, e confermerà la seconda posizione, portandosi a +105su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, aveva saltato anche la scorsa edizione del torneo del Principato di Monaco. L’iberico, inoltre, dovrà difendere 1500tra Barcellona e Madrid, tornei entrambi vinti lo scorso anno: Alcaraz, dunque, vincendo nuovamente entrambi i tornei in Spagna, potrà solo mantenere quota 8645, mentre, nella peggior delle ipotesi, anche se dovesse ...

Roma, 1 aprile 2024 – “È tutto merito di Jannik e di quello che è riuscito a fare in questa giovane età. È un ragazzo che ha fatto sempre quello che c’era da fare, non si è mai tirato indietro. Ha ... (ilfaroonline)

Anche per il tennis è ormai entrata nel vivo la corsa verso la Quali ficazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 : ogni Paese potrà schierare al massimo quattro rappresentanti in ogni tabellone di ... (oasport)

Sinner è troppo buono: poteva avere il punto nonostante la svista dei giudici, ha preferito giocare - Jannik Sinner in occasione della clamorosa svista arbitrale che lo ha penalizzato contro Tsitsipas, avrebbe potuto fermare subito il gioco e chiedere all'arbitro ...fanpage

Sinner, a Montecarlo una sconfitta (quasi) indolore: ha dimostrato di poter vincere contro chiunque anche sulla terra rossa - Da Holger Rune a Stefanos Tsitsipas. A un anno di distanza, si ferma ancora in semifinale il cammino nel Masters 1000 di Montecarlo di Jannik Sinner. E questa volta è un’autentica beffa. L’azzurro ced ...ilfattoquotidiano

LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-6, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: azzurro sconfitto, decisiva una svista arbitrale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-RUNE (DOPO Sinner) 16.24 Sul 3-1 per Sinner nel terzo set, Tsitsipas aveva commesso un nitido doppio fallo. E' vero che l'azzurro ...oasport