Sinner si ferma in semifinale | Tsitsipas vince in 3 set e va in finale a Montecarlo

(Di sabato 13 aprile 2024) Jannikperde in tre set contro il greco Stefanosche arriva in: decisivo, per l'altoatesino, un infortunio alla gamba destra

Jannik Sinner va in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo . L’italiano ha sconfitto il danese Holger Rune per 6-4, 6-7, 6-3. Grandissimo Sinner che questa volta non cade nella trappola: Rune ... (gazzettadelsud)

Madrid , Roma e Parigi . Jannik Sinner conferma il trittico sulla terra rossa, analizzando in conferenza stampa come gestirà le prossime settimane. L’altoatesino si spera possa essere impegnato fino a ... (oasport)

Per l'altoatesino si tratta soltanto della seconda sconfitta del 2024 - Alla fine anche Jannik Sinner si è fermato: dopo la storica vittoria agli Australian Open in cui ha conquistato il suo primo titolo di uno Slam e il trionfo all’Open di Miami, ha perso in semifinale ...tpi

Tennis, Sinner eliminato: in finale a Montecarlo va Tsitsipas - Jannik Sinner si ferma in semifinale al Masters si Montecarlo. L'azzurro, n.2 del tennis mondiale, è stato battuto dal greco Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4.napolimagazine

Master 1000 di Montecarlo: Sinner si fa male e viene eliminato. In finale va Tsisipas - Jannik Sinner si ferma in semifinale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale - il primo sulla terra battuta - dotato di un montepremi di 5.950.575 di euro, che si sta avviando alla ...gazzettadiparma