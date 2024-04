(Di sabato 13 aprile 2024) Janniksi ferma inall'Atp Master 1000 di, il primo grande torneo della stagione sulla terra rossa. L'altoatesino soffreil grecoe alla fine va ko in tre set (6-4, 3-6, 6-4). Perso il primo parziale 6-4, l'ha ritrovato l'abbrivio e ha vinto il secondo set con il punteggio di 3-6 mettendo subito alle corde l'ellenico. Succede di tutto nel terzo...

Per l'azzurro è la prima sconfitta nel 2024, rimandato l'assalto al secondo posto Atp Indian Wells (USA) - Ancora tu. Come un anno fa, la corsa di Jannik Sinner al "BNP Paribas Open", primo Atp ... (ilgiornaleditalia)

Indian Wells (USA) (ITALPRESS) – Ancora tu. Come un anno fa, la corsa di Jannik Sinner al “BNP Paribas Open”, primo Atp Masters 1000 della stagione alle battute conclusive sul cemento dell’ Indian ... (ildenaro)

Si ferma in semi finale il sogno di Sinner , che inseguiva la prima finale stagionale in un Masters 1000 sulla terra rossa. A trionfare è stato il greco Tsitsipas al termine di una sfida molto ... (thesocialpost)

LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-6, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: azzurro sconfitto, decisiva una svista arbitrale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-RUNE (DOPO Sinner) 16.24 Sul 3-1 per Sinner nel terzo set, Tsitsipas aveva commesso un nitido doppio fallo. E' vero che l'azzurro ...oasport

Sinner si arrende in semifinale contro Tsitsipas a Montecarlo. L'azzurro penalizzato da errori arbitrali e da un infortunio - Jannik Sinner si ferma in semifinale all'Atp Master 1000 di Montecarlo , il primo grande torneo della stagione sulla terra rossa. L'altoatesino soffre contro ...gazzettadelsud

Monte-Carlo Masters 2024, Sinner si arrende a Tsitsipas in semifinale - Battuto Holger Rune al termine di un duello durato quasi tre ore, Jannik Sinner sfida Stefanos Tsitsipas nella prima semifinale del Monte-Carlo Masters. I due si trovano uno contro l’altro per la nona ...tag24