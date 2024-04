Sinner sarà a Madrid dopo il problema fisico? Arriva la risposta dell’azzurro | “Non per vincere il torneo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Jannikè stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano si trovava comodamente in vantaggio per 3-1 nel terzo set e ha avuto a disposizione una palla per operare il secondo break, indirizzando in maniera nitida la partita. Il giudice di serie Aurélie Tourte non ha però chiamato il doppio fallo commesso dal greco al servizio (seconda palla fuori di una decina di centimetri) e la partita è stata condizionata, perché poi il fuoriclasse altoatesino ha accusato dei problemi fisici e ha subito la rimonta da parte dell’ellenico. I crampi che hanno afflitto il 22enne nella parte conclusiva dell’incontro destano qualche preoccupazione. L’auspicio è che Jannikrecuperi prontamente da questatica, magari condizionata anche a livello nervoso dell’episodio arbitrale ...