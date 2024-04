Sinner perde anche perché non c’è il Var ma per fortuna il tennis non è il calcio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 aprile 2024)è fuori dal torneo di Montecarlo. In semifinale ci va il greco Tsitsipas che vince in tre set, 6-4 al terzo dov’era sotto 3-1 e poi 4-2. Sul 3-1 e palla break per, Tsitsipas commette doppio fallo ma la giudice arbitro (peraltro brava) non se ne accorge, non chiama la palla fuori, si gioca, il punto lo vince il greco. E ilfunziona così. Succede cheva un po’ in crisi fisica, comincia a toccarsi la coscia, il ginocchio, chiede l’intervento del fisioterapista probabilmente per crampi. Una volta, poi una seconda al volo. Ma l’inerzia della partita cambia inesorabilmente. Nelci sarebbero polemiche infinite per quella palla. Ilpernon è ilse ora con...