Sinner | l’errore clamoroso dell’arbitro costa la finale a Montecarlo | “È difficile da accettare”

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Non perde il suo fair play Janniknonostante la sconfitta in semi: problemi fisici e soprattutto l'errore del giudice di sedia che ha permesso a Stefanos Tsitsipas di salvarsi dal doppio break nel terzo set hanno condizionato la partita dell'azzurro che però, in conferenza stampa, come nel suo stile, evita polemiche. “È successo e non c'è più niente che possiamo fare - le sue parole - Questa è già una cosa del passato. Èaccettarlo, giocavo davvero bene in quel momento. Tutto stava andando nella giusta direzione tatticamente. Sfortunatamente, o per fortuna, tutti possono sbagliare. Anch'io potrei sbagliarmi”. Un super Tsitsipas e il ginocchio fermanopoi ...