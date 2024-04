Sinner in missione a Montecarlo | tra lui e la finale c’è il due volte vincitore Tsitsipas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) La vittoria ai danni di Holger Rune è stata una sorta di chiusura del cerchio per Jannik, che dodici mesi dopo si è preso la rivincita sempre a Monte-Carlo. Anche stavolta è stata una partita rocambolesca e piena di colpi di scena, ma l’anno d’esperienza in più ha fatto bene all’azzurro, che ha gestito meglio le emozioni ed è riuscito a prevalere. Il lavoro però non è ancora finito nel Principato perché c’è una semida giocare e, possibilmente, un torneo da vincere. E l’asticella continua ad alzarsi per, che dopo le vittorie di routine ai danni di Korda e Struff e quella più sofferta ai danni di Rune, è atteso da un compito per nulla semplice. Il suo prossimo avversario ha infatti vinto duequesto torneo, è uno specialista della terra rossa – non a caso è in striscia aperta da Roma 2021 di ...