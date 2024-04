Sinner fermato da un infortunio e dai giudici | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 13 aprile 2024) Questa volta Janniknon è stato fortunato. Une un clamoroso errore deinon consentono all’italiano di proseguire il cammino a Montecarlo. Si ferma in semifinale a Montecarlo il cammino di Jannik. La seconda sconfitta stagione arriva dopo un match combattuto contro Tsitsipas. Sotto di un set, l’altoaltesino nel secondo ha avuto la forza di reagire e portare la sfida al terzo. Dove un problema fisico e un clamoroso errore deihannol’azzurro. Clamoroso l’errore del giudice di sedia – Notizie.com – © AnsaIl numero due al mondo ha preferito non commentare, ma sui social in molti si sono scagliati contro i. Errore che riapre anche il dibattito sull’occhio di falco sulla terra rossa. Vedremo se dopo questa partita i ...