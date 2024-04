(Di sabato 13 aprile 2024) Un problema muscolare penalizza l'azzurro nel terzo set, dando il via libera al greco(MONACO) - Janniksi ferma inal "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale - il primo sulla terra battuta - dotato di un montepremi di 5.950.575 di euro, che si sta avviando

Lorenzo Sonego battuto 2-1 in rimonta da Humbert negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo: Sinner ora resta l' unico tennista azzurro in tabellone ai quarti .Continua a leggere (fanpage)

Sinner sconfitto in semifinale da Tsitsipas a Montecarlo in un modo beffardo. Un errore dell'arbitro e i problemi fisici hanno "aiutato" il greco che aspetta uno tra tra Djokovic e Ruud.Continua a ... (fanpage)

Jannik Sinner si ferma in semi finale al Masters si Montecarlo . L'azzurro, n.2 del tennis mondiale, è stato battuto dal greco Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. (quotidiano)

Sinner eliminato, in finale a Montecarlo va Tsitsipas - Jannik Sinner si ferma in semifinale al Masters si Montecarlo. L'azzurro, n.2 del tennis mondiale, è stato battuto dal greco Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. Un super Tsitsipas ...huffingtonpost

Sinner eliminato in semifinale da Tsitsipas a Montecarlo - MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Jannik Sinner si ferma in semifinale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale - il primo sulla terra battu ...italpress

Montecarlo, Sinner sconfitto da Tsitsipas: infortunio per Jannik che si arrende al greco. La semifinale Atp finisce 4-6, 6-3, 4-6 - È la seconda sconfitta dell’anno per l’italiano: fatale il risentimento a una coscia nella fase decisiva del match ...ilsecoloxix