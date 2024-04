(Di sabato 13 aprile 2024) Janniksi ferma in semial Masters si. L'azzurro, n.2 del tennis mondiale, è stato battuto dal grecoin tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HUMBERT (5° MATCH DALLE 11.00) 13.45 L’indiano Sumit Nagal vince il ... (oasport)

Lorenzo Sonego battuto 2-1 in rimonta da Humbert negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo: Sinner ora resta l' unico tennista azzurro in tabellone ai quarti .Continua a leggere (fanpage)

Sinner sconfitto in semifinale da Tsitsipas a Montecarlo in un modo beffardo. Un errore dell'arbitro e i problemi fisici hanno "aiutato" il greco che aspetta uno tra tra Djokovic e Ruud.Continua a ... (fanpage)

Tennis, Sinner eliminato: in finale a Montecarlo va Tsitsipas - Jannik Sinner si ferma in semifinale al Masters si Montecarlo. L'azzurro, n.2 del tennis mondiale, è stato battuto dal greco Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4.napolimagazine

Master 1000 di Montecarlo: Sinner si fa male e viene eliminato. In finale va Tsisipas - Jannik Sinner si ferma in semifinale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale - il primo sulla terra battuta - dotato di un montepremi di 5.950.575 di euro, che si sta avviando alla ...gazzettadiparma

Montecarlo: Sinner eliminato, in finale a Montecarlo va Tsitsipas - Jannik Sinner si ferma in semifinale al Masters si Montecarlo. L'azzurro, n.2 del tennis mondiale, è stato battuto dal greco Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4.ansa