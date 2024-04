Sinner eliminato da Tsitsipas e dalla sfortuna | il torneo di Montecarlo finisce nel peggiore dei modi

(Di sabato 13 aprile 2024)sconfitto in semifinale dain un modo beffardo. Un errore dell'arbitro e i problemi fisici hanno "aiutato" il greco che aspetta uno tra tra Djokovic e Ruud.

E’ iniziato il Rolex Masters di Monte-Carlo , il primo Masters 1000 su terra dela stagione. Jannik Sinner ha fatto il suo esordio in campo oggi, incassando una brutta sconfitta al primo turno, ma del ... (calcioweb.eu)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HUMBERT (5° MATCH DALLE 11.00) 13.45 L’indiano Sumit Nagal vince il ... (oasport)

Lorenzo Sonego battuto 2-1 in rimonta da Humbert negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo: Sinner ora resta l' unico tennista azzurro in tabellone ai quarti .Continua a leggere (fanpage)

Montecarlo, altra sceneggiata per Rune: attacca l'ATP che aveva celebrato il successo di Sinner - poi ha eliminato Dimitrov a conclusione di una vera e propria maratona, finita quasi in serata. Si aspettava probabilmente di giocare più tardi contro Sinner, invece è sceso in campo alle 13. E nel ...sport.virgilio

Sinner-Tsitsipas, orario e dove vederla: in palio la finale dell'Atp di Montecarlo - Sono otto i precedenti tra il tennista greco e quello italiano. Tsitsipas ha vinto 5 volte, contro le 3 di Sinner. Nelle ultime due occasioni, però, ha avuto la meglio l'altoatesino (Rotterdam e Atp ...ilmessaggero

Sinner-Tsitsipas all'ATP Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita - Sinner a caccia della prima finale in carriera a Monte-Carlo: l'avversario è Tsitsipas, n. 12 al mondo, due volte campione nel Principato. Sarà decisivo il terzo set (4-6, 6-3). Il match in diretta su ...sport.sky