Sinner è troppo buono | poteva avere il punto nonostante la svista dei giudici | ha preferito giocare

Due gli interventi del fisioterapista nel terzo set, ma non sembra che non ci siano le premesse per pensare a qualcosa di particolarmente grave - Due gli interventi del fisioterapista nel terzo set, ma non sembra che non ci siano le premesse per pensare a qualcosa di particolarmente grave ...gazzetta

Sinner si fa male sul più bello. Tsitsipas in finale a Montecarlo - Quando ci si mette di mezzo la “sfiga” c’è poco dafare. Non basta la giornata poco felice della giudice di sedia che ti nega il doppio break nel ...sport.tiscali

Sinner, a Montecarlo una sconfitta (quasi) indolore: ha dimostrato di poter vincere contro chiunque anche sulla terra rossa - Da Holger Rune a Stefanos Tsitsipas. A un anno di distanza, si ferma ancora in semifinale il cammino nel Masters 1000 di Montecarlo di Jannik Sinner. E questa volta è un’autentica beffa. L’azzurro ced ...ilfattoquotidiano