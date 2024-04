(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – Jannikbattuto in semifinale ada Stefanos Tsitsipas anche per unarbitrale. L'azzurro, numero 2 del mondo, è stato battuto in 3 set dal greco (6-4, 3-6, 6-4). Nel terzo parziale, avanti di un break,si è visto negare un game per unmarchiano del giudice di sedia:

Holger Rune è stato sconfitto da Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il danese si è inchinato in tre set al cospetto del tennista italiano, dopo aver recuperato da ... (oasport)

Da Holger Rune a Stefanos Tsitsipas. A un anno di distanza, si ferma ancora in semifinale il cammino nel Masters 1000 di Montecarlo di Jannik Sinner . E questa volta è un’autentica beffa. L’azzurro ... (ilfattoquotidiano)

Sinner e la sconfitta a Montecarlo: "Errore dell'arbitro difficile da accettare" - L'azzurro e la palla decisiva nel terzo set: "Giocavo davvero bene in quel momento..." ...adnkronos

Sinner battuto da Tsitsipas, Jannik sconfitto in semifinale Montecarlo - Jannik Sinner battuto in semifinale all'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 2 del mondo, viene sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 del tabellone, che si impone per 6-4, 3-6 ...adnkronos

LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-6, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: azzurro sconfitto, decisiva una svista arbitrale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-RUNE (DOPO Sinner) 16.24 Sul 3-1 per Sinner nel terzo set, Tsitsipas aveva commesso un nitido doppio fallo. E' vero che l'azzurro ...oasport