Sinner e la sconfitta a Montecarlo | “Errore dell’arbitro difficile da accettare”

(Di sabato 13 aprile 2024) L'azzurro e la palla decisiva nel terzo set: "Giocavo davvero bene in quel momento..." Jannikbattuto in semifinale ada Stefanos Tsitsipas anche per unarbitrale. L'azzurro, numero 2 del mondo, è stato battuto in 3 set dal greco (6-4, 3-6, 6-4). Nel terzo parziale, avanti di un break,si è

(Adnkronos) – Jannik Sinner battuto in semifinale a Montecarlo da Stefanos Tsitsipas anche per un errore arbitrale. L'azzurro, numero 2 del mondo, è stato battuto in 3 set dal greco (6-4, 3-6, 6-4). ... (periodicodaily)

Atp Montecarlo, Ruud batte Djokovic in tre set: è in finale contro Tsitsipas - Le semifinali dell'Atp Montecarlo si sono concluse con grande sorpresa di tutti, con Jannik Sinner che è stato sconfitto da Tsitsipas e Djokovic che ha lasciato il posto a Ruud.ilmessaggero

ATP Montecarlo, Sinner non cerca alibi: "Non tocca a me correggere gli arbitri", poi rivela le tappe Madrid e Roma - “Madrid solo una tappa di avvicinamento a Roma e Parigi” Digerita la sconfitta, Sinner ha parlato anche dei programmi per l’immediato futuro. Come già programmato da tempo non sarà in campo la ...sport.virgilio

Semifinale ancora fatale per Sinner a Montecarlo: una svista arbitrale decisiva nella vittoria di Tsitsipas - Jannik Sinner subisce la seconda sconfitta stagionale a fronte di 24 vittorie già conquistate. L'altoatesino perde la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas. Il greco va i ...oasport