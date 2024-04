Sinner | dopo Montecarlo riposo | poi Madrid e Roma prima del Roland Garros

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Janniksi ferma in semifinale nel Masters 1000 ditappa della stagione sulla terra battuta. Lo fa uscendo dal campo in condizioni non ottimali, con i crampi che hanno condizionato la fase finale del suo match contro Tsitsipas. L’azzurro sin dai primi giorni nel Principato aveva dichiarato di non aspettarsi molto da questo primo torneo sul rosso e che ovviamente gli obiettivi principali saranno, ile i Giochi Olimpici. Rispetto allo scorso anno, il team dell’altoatesino ha deciso di non disputare l’Atp 500 di Barcellona, dando appuntamento direttamente ae poidi partecipare al secondo Slam stagionale. Per Jannik, quindi, quantomeno 10/14 giorni circa di allenamenti ...