Sinner ‘derubato’ | gravissimo errore del giudice contro Tsitsipas | VIDEO

(Di sabato 13 aprile 2024) Un grave episodio si è verificato in occasione della partita di semifinale dell’ATP Monte-Carlo tra. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) e il tennista italiano è stato frenato anche da un leggero problema fisico. Il risultato finale è stato condizionato anche da un bruttodel: in occasione del quinto game del terzo set,ha avuto l’occasione di ottenere il doppio break. L’episodiocommette un doppio fallo con la pallina uscita di almeno 20 centimetri. Ildi sedia considera buono il punto, il game ritorna sul 40-40, poi il greco chiude. L’è nettissimo ma la decisione non può essere cambiata: nel torneo di Monte-Carlo, infatti, non c’è la tecnologia dell’occhio di ...