Sinner ha chiaramente voluto togliersi un “peso”: la sua confessione inaspettata rimette tutto in discussione. O quasi… Ora come ora è un mito assoluto. Anzi, pardon: è IL mito assoluto. Non c’è ... (ilveggente)

Sinner, a Montecarlo una sconfitta (quasi) indolore: ha dimostrato di poter vincere contro chiunque anche sulla terra rossa - Da Holger Rune a Stefanos Tsitsipas. A un anno di distanza, si ferma ancora in semifinale il cammino nel Masters 1000 di Montecarlo di Jannik Sinner. E questa volta è un’autentica beffa. L’azzurro ced ...ilfattoquotidiano

Montecarlo: Sinner cede al 3° set, Tsitsipas in finale. L’azzurro battuto da un’incredibile svista arbitrale e dal greco in stato di grazia - Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Segui la cronaca in diretta della semifinale: ...ilfattoquotidiano

Sinner confessa perché non ha fermato il gioco per avere il punto scippato: è una lezione di sport - Come ha reagito Jannik Sinner alla clamorosa svista arbitrale che gli ha impedito di mettere una seria ipoteca nel terzo set della semifinale di Montecarlo contro Tsitsipas Con grande signorilità sia ...fanpage