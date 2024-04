Sinner | che beffa! Dal 2025 la chiamata elettronica verrà introdotta anche sulla terra rossa! Addio giudici di linea

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Jannikha perso la prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas per 6-4 3-6 6-4, al termine di un match complicato e condizionato pesantemente nel terzo set da un grave errore arbitrale ed in seguito da alcuni problemi fisici (crampi). Epilogordo per l’azzurro, che era riuscito a rimontare un set di svantaggio ribaltando totalmente l’inerzia e procurandosi la chance per andare avanti di due break nel set decisivo. Ed è proprio sul secondo break point a disposizione di Jannik (sul 3-1 AD-40) che va in scena il punto incriminato, con la seconda di servizio del greco lunga ma nonout né dal giudice diné dalla giudice di sedia Aurélie Tourte. Il numero 2 al mondo, dopo aver risposto, non si è fermato e ha successivamente perso un punto nato di fatto da un “doppio ...