Sinner battuto da Tsitsipas | Jannik sconfitto in semifinale Montecarlo

Un super Tsitsipas , aiutato da un errore arbitrale a suo favore e soprattutto da un problema fisico che e' sopraggiunto quando era sotto di un break al terzo set, ferma la corsa di Jannik Sinner in ... (firenzepost)

Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Segui la cronaca in diretta della semifinale: I ... (ilfattoquotidiano)