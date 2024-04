Sinner | a Montecarlo una sconfitta quasi indolore | ha dimostrato di poter vincere contro chiunque anche sulla terra rossa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Da Holger Rune a Stefanos Tsitsipas. A un anno di distanza, si ferma ancora in semifinale il cammino nel Masters 1000 didi Jannik. E questa volta è un’autentica beffa. L’azzurro cede per 6-4 3-6 6-4 al greco, ai crampi e soprattutto a una svista clamorosa dei giudici di linea e di sedia, che non hanno visto un doppio fallo evidente di Tsitsipas che avrebbe regalato all’azzurro il doppio break nel terzo set. L’altoatesino subisce così il secondo stop di questa stagione dopo la semifinale ad Indian WellsCarlos Alcaraz. Tsitsipas invece si regala la possibilità di tornare in top 10 e di conquistare il titolo numero 11 della carriera, il terzo adopo i successi nelle edizioni 2021 e 2022. Per lui adesso ci sarà uno tra Novak Djokovic e Casper Ruud. Dopo il filotto di successi ottenuti ...