(Di sabato 13 aprile 2024) Giusto o sbagliato? Ricordare un politico che ha segnato il Paese o personalità divisiva da non celebrare? Wikimafia ha fatto chiarezza sulper cui Mattarella non può firmare il decreto di emissione delcelebrativo a

Cosa hanno in comune San Tommaso D'Aquino, frate domenicano amante della vita austera, Giacomo Matteotti, che diede la vita per combattere la dittatura fascista e la corruzione nello Stato e Silvio ... (today)

Meno male che Silvio c'è - Bene. Adesso che abbiamo capito che Berlusconi, depurato dal Berlusconismo, non era poi così male (e soprattutto che se gli altri non fossero stati peggio, non avremmo avuto lui) finalmente si può ...ilgiornale

Paolo Berlusconi: famiglia vicina a FI ma nessuno scende in campo - Milano, 12 apr. (askanews) - La famiglia Berlusconi "è sempre vicina" a Forza Italia "ma penso che nessuno della famiglia abbia intenzione di entrare nell'agone ma di essere sempre e comunque vicini a ...affaritaliani

Silvio Berlusconi e il francobollo commemorativo: ecco il motivo per cui va bloccato - «Il francobollo dedicato al presidente Silvio Berlusconi, che sarà emesso ad un anno dalla sua scomparsa (12 giugno 2023), è il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la ...vanityfair