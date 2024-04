Sidney | salgono a 6 i morti per la sparatoria al centro commerciale | ferito bimbo di 9 mesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 aprile 2024) Terrore al Westfield Bondi Junction: un dramma si è consumato nel cuore di Sydney, in Australia, dove un uomo ha accoltellato diverse persone poco prima delle 16:00 (ora locale, le 7:00 in Italia). Il responsabile dell’attacco è stato neutralizzato dalla polizia, che ha confermato la sua morte. Questo tragico evento è stato ampiamente riportato dai media locali, inclusi il Sydney Morning Herald e 9News Sydney, con quest’ultimo che parla di “diverse persone uccise”. Per ora sono 6 le persone ufficialmente morte, tra questi anche l’aggressore che è stato neutralizzato a colpi d’arma da fuoco. Ad essere colpito da coltellate sarebbe anche un neonato di 9, insieme alla madre (anche lei ferita). First video shows brave civilians fighting off the terrorist in Sydney, Australia. Reports indicate at least four people killed, including an infant, in a horrific ...