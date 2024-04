Si tuffa nel fiume ghiacciato per salvare il suo cane | ritrovati senza vita abbracciati dopo 3 mesi

Il capo reparto dei pompieri di Chioggia Terri Costa è stato il primo a tuffa rsi nel canale ed è riuscito ad estrarre una donna ancora viva. Niente da fare per l'uomo alla guida.Continua a leggere (fanpage)

Tempo di lettura: 3 minutiArchiviata ottimamente la seconda fase della Youth League Under 20, che ha visto i Campioni d’Italia della Genea Lanzara conquistare il miglior piazzamento nel proprio ... (anteprima24)

L’ad di Veronafiere. Maurizio Danese:: "Cambio di passo sulla promozione" - La nuova governance ha schierato in campo una squadra unitaria mettendo assieme governo, ambasciate, enti per intercettare la domanda "Cresce la qualità della presenza straniera, selezionata con grand ...quotidiano

Ecco tutto quello che non puoi perderti a Vinitaly 2024 - E in occasione della Giornata del made in Italy, l'Osservatorio Uiv-Vinitaly-Prometeia alla presenza del ministro Lollobrigida presenterà l'indagine "Se tu togli il vino all'Italia-un tuffo nel ...italiaatavola

Chiara Lindl, inghiottita dal lago d'Iseo e i cani tedeschi per trovarla: «La fiuteranno nei fondali» - «Eccolo, abbaia». È il segnale atteso perché se Carlos abbaia significa che qualcosa lì sotto ci dev’essere. Sarà Chiara Lo sperano tutti sul gommone tornato a cercare nel lago d’Iseo il corpo di Chi ...corriere