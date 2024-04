Si finge carabiniere per estorcere 3 800 euro a un’anziana | i veri militari sventano la truffa a Padenghe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024)ndosiha tentato diuna cauzione di 3.800, ma l’intervento deidell’Arma ha sventato la. L’uomo, un 32enne, è stato quindi denunciato in stato di libertà. Iltore aveva usato un raggiro ormai collaudato: affermando che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale, aveva avvisato la vittima che avrebbe inviato un avvocato per ritirare la cauzione. Ma iltore non aveva fatto i conti con una circostanza che ha consentito di smascherarlo: il figlio dell’anziana abita al piano di sopra. Ed è stato lui a notare la presenza di uno sconosciuto nel cortile di casa e a raggiungere la madre, che era già sulla soglia dell’appartamento ...