Nonostante l’ultima manovra il finanziamento effettivo è tagliato dall’inflazione: servirebbero 9,2 miliardi per tornare al 6,7%. In valore reale dote giù del 2,2% rispetto al 2021 Segui su ... (affaritaliani)

Servono fondi per la transizione digitale - La Fieg solleva l'allarme sul settore editoriale in crisi, chiedendo al governo risposte immediate e risorse adeguate per difendere la libertà di informazione e garantire la democrazia contro fake new ...quotidiano

Trovano un topo morto nel bagno della scuola, gli studenti: “Rischio per la nostra salute” - Pronti a protestare gli e le studenti della scuola Marconi a Civitavecchia dove, in uno dei bagni dell'istituto, è stato ritrovato un topo morto. Nell'immagine, pubblicata sui social, si vede il corpo ...fanpage

Come funziona il piano del governo Meloni per tenere aperte le scuole anche d’estate - Il Piano estate promosso dal governo Meloni è già stato sperimentato negli scorsi due anni. Grazie a un decreto firmato oggi dal ministro dell’Istruzione Valditara, le scuole primarie e secondarie ...youmedia.fanpage