Servizio Alto Impatto | il bilancio della Polizia

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Cervinara, in concorso con personale del reparto Prevenzione Crimine di Napoli, nei giorni scorsi, hanno svolto un articolatodi controllo del territorio, tenendo conto di quanto emerso nel corso di specifica riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Paola Spena. In particolare sono stati predisposti mirati servizi di controllo, oltre che nel comune di Cervinara, anche in Rotondi e San martino Valle Caudina, attenzionando le zone limitrofe e rurali presso le quali insistono abitazioni isolate, spesso oggetto di furto ad opera di malintenzionati. L’adozione dei citati servizi posti in essere mediante 19 equipaggi ha consentito di: • sequestrare complessivamente 17,3 grammi sostanza stupefacente del tipo di hashish, rinvenuta nel corso ...

