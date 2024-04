Serve un nuovo leader Così Bossi spiazza la Lega

(Adnkronos) – "Non mi pare che Matteo Salvini abbia mostrato attenzione per la questione settentrionale, ma Serve andare in quella direzione. Servirebbe qualcuno che abbracci la questione e la porti ... (periodicodaily)

"Salvini? Non l'ho sentito. Giorgetti? Non voglio fare il suo nome per non massacrarlo"' "Non mi pare che Matteo Salvini abbia mostrato attenzione per la questione settentrionale, ma Serve andare in ... (sbircialanotizia)