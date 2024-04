Serie C femminile Le ragazze del Golfo fanno visita al Pescia

(Di sabato 13 aprile 2024) Trasferta aper la ventunesima giornata didella Pallavolo Follonica. La formazione allenata da Giuseppe d’Auge oggi alle 21 sfiderà fuori casa il Delfino. La formazione follonichese ha disputato domenica scorsa la terzultima giornata di campionato con il Milù Pesca Livorno. La squadra livornese, in corsa sempre per i playoff, ha messo subito in difficoltà le follonichesi vincendo nettamente i primi due set e solo nel terzo la gara è stata più equilibrata. Ma la sconfitta netta per 3-0 è arrivata e stasera ledi D’Auge dovranno rialzare la testa. "In settimana abbiamo ripreso gli allenamenti – dice D’Auge –. Domenica scorsa abbiamo sempre avuto difficoltà a costruire il gioco. Non abbiamo fatto drammi, ci siamo già messi a lavorare. ...

