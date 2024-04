Serie C 2023 2024 | Oddo riporta alla vittoria il Padova | colpo esterno della Pergolettese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilbatte l’Atalanta U23 in una delle due sfide del sabato sera nella trentaseiesima giornata del girone A di. Buona la prima per, che torna sulla panchina degli euganei in sostituzione die certifica così il secondo postoclassifica, che sarà un ottimo viatico in vista dei durissimi playoff nei quali però i veneti entreranno nella fase nazionale, con uno sconto di ben tre turni. Nel 2-0formazione BDea, altra formazione che parteciperàpost season, le reti a opera di Cretella e Fusi al 18? e 24?, e così all’Euganeo torna il sorriso dopo un periodo negativissimo. Nell’altra partitaserata, colpaccio...