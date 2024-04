Serie C 2023 2024 | il Foggia vince 3-0 a Potenza Schiattarella espulso al 50?

(Di sabato 13 aprile 2024) Al ‘Viviani’ ilbatte 3-0 unin dieci uomini dal 50? e blinda il decimo posto del girone C di. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Mirko Cudini torna a conquistare tre punti e sale a quota 48 in classifica. Discorso diverso per il, che nonda 4 turni e resta a 41 punti in una partita compromessa dall’espulsione di. L’avvio di gioco è caratterizzato dai ritmi lenti ed è spezzettato da alcuni episodi di nervosismo, come quello tra Asencio ed Ercolani al 14?. Al 29? ildeve ricorrere ad un cambio obbligato: fuori Verrengia, dentro Burgio. Ilcresce dalla mezz’ora. Al 39? Schenetti punta la retroguardia avversaria e cerca il tiro col ...

Le Formazioni ufficiali di Bologna-Monza , match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Obiettivo tre punti per la squadra di Thiago Motta, che vuole ripartire dopo il passo ... (sportface)

Le Pagelle di Torino-Juventus 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Si scende in campo all’ombra della Mole per un derby ... (sportface)

Serie A 32ª giornata: tabellino, pagelle e assist Torino-Juventus 0-0 - Torino-Juventus 0-0 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 32ª giornata di Serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...direttaradio

Moviola Torino Juve: gli episodi dubbi del match - Moviola Torino Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2023/24 La Juve è ospite del Torino nel match valido per la trentaduesima ...juventusnews24

Bologna-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Bologna e Monza si gioca sabato 13 aprile alle 20.45 e sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW ...sport.sky