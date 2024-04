Serie B | salta anche la panchina del Modena | esonerato Bianco | chi prende il suo posto

Si ferma Juan Jesus: non s’è allenato, salta il Frosinone - Si ferma di nuovo Juan Jesus. Il brasiliano non si è allenato per una sciatalgia, riferisce il report del club. Niente da fare dunque per la gara di domani, Calzona dovrà rinunciare al centrale.tuttonapoli

Formazioni ufficiali Sampdoria-Sudtirol: le scelte dei due allenatori - Sampdoria e Sudtirol scendono in campo per la 33a giornata del campionato di Serie B: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici Sampdoria e Sudtirol si affrontano per la 33a giornata del cam ...sampnews24

Serie B, salta un’altra panchina: ecco chi è - Serie B, tra i cadetti è saltata un’altra panchina dati i recenti deludenti risultati in campionato: ecco di chi si tratta Il campionato di Serie B 2023-2024 non accenna a distendersi, sarà una battag ...sampnews24