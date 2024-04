Serie B maschile nazionale Kabel si gioca la salvezza La trasferta col Pontedera per accendere le speranze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Impegno esterno per lain. Sioggi pomeriggio alle 18 al palazzetto dello sport Matteoli (arbitri Vigato e Gambato) e per la squadra di coach Novelli l’avversaria è il. La vittoria al quinto set contro Livorno e la contemporanea vittoria di Foligno hanno di molto smorzato l’entusiasmo in casa Volley Prato. La finestraassomiglia sempre più ad un pertugio e Prato, se vuole provare a riaprire i giochi, deve adesso provare a vincerle tutte da qui alla fine. Dal canto suaè reduce dalla sconfitta a Sesto Fiorentino e anche la classifica degli uomini di Nuti è diventata traballante. Insomma, i tre punti in palio servono ad entrambe le squadre. Prato per provare a tenere viva la speranza ...