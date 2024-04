Serie A femminile Il Diavolo aspetta il Napoli

(Di sabato 13 aprile 2024) "Dopo una prima parte di campionato con risultati al di sotto delletive, abbiamo fatto un esame di coscienza e ci siamo messe a lavorare più duramente, ognuna per la compagna". Così la centrocampista del Milan, Valery Vigilucci, sempre in gol nelle ultime due gare di poule salvezza contro Pomigliano (4-0) e Como Women (4-1). "Sono rientrata da un infortunio ed è stata molto dura, ma dare tutto ogni giorno sta ripagando me e la squadra", le sue parole. Il Milan, ampiamente salvo, scenderà in campo domani, in casa, contro ilalle ore 15. Oggi, invece, tocca all’Inter impegnata nella poule scudetto sul campo del Sassuolo, sempre alle 15: le nerazzurre sono reduci dal ko di misura (1-2) contro la capolista Roma, dopo il tris rifilato alla Fiorentina e il pareggio con la Juventus. Luca Mignani

