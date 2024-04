Serie A | Angelo Fabiani | direttore sportivo della Lazio | risponde a Luis Alberto | “Vorrei ricordargli l’estate”

(Di sabato 13 aprile 2024) 2024-04-13 11:53:39 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: El, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club in cui ha parlato di vari argomenti, tra cui la polemica con lo spagnolo. Il leader ha menzionato la situazione diche ha ammesso di aver chiesto di andarsene: “Sono cose che succedono da quando esiste il calcio. Ieri penso sia stata la serata meno appropriata. Non posso restare nel cervello di un calciatore. Con l’arrivo di Tudor mi ha detto che probabilmente preferirebbe cambiare squadra per motivi che non spiegherò qui.. Gli ho detto: ‘Abbiamo il dovere di finire la stagione ...

Firenze, Angelo Pintus porta in scena ‘Una brutta persona’ al teatro Cartiere Carrara - Firenze, 10 aprile 2024 - Tre volte Angelo Pintus e tre sold out al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) di Firenze. Sono andati esauriti in prevendita i biglietti per il ritorno del comico tries ...lanazione

Calcio, Teramo prepara il ritorno in Serie D: festa già domenica - TERAMO Una stagione fino a qui fantastica, nella quale però c’è bisogno di compiere un ultimo passo, quello più importante. Questo il pensiero del direttore sportivo ...ilmessaggero

Sabato alle 16.15, al Tardini di Parma punti pesanti in palio per la 33ª Giornata di Serie B: pronostico e quote - La formazione di Luca D'Angelo ha perso solo una gara nelle ultime 11 giornate ... L'ultima vittoria emiliana sul terreno amico risale alla stagione 1980-81 in Serie C1: 3-1. I bianconeri non ...gazzetta