Serie A 2023 24 - Diretta DAZN 32a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Il Bologna ospita il Monza alle 20:45 di oggi , sabato 13 aprile, in occasione della trentaduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Con il posto extra per l’Italia ormai vicinissimo, l’obiettivo ... (sportface)

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Juventus, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. Il derby della Mole non è mai una partita come le altre e lo ... (sportface)