Serena | «Torino Juventus? Vi racconto i miei derby Juric sarà d’assalto | Allegri…» – ESCLUSIVA

(Di sabato 13 aprile 2024) Ildella Mole è alle porte, il doppio ex Aldoha raccontato cosìtra aneddoti, ricordi e pronostici Ogni anno auna serie di eventi catartici arricchisce il calendario dei cittadini torinesi. Così come gli amanti della musica attendono per mesi con ansia il Kappa futurfestival, gli appassionati di Tennis le

Le parole di Ivan Juric , tecnico del Torino , in conferenza stampa in vista della partita dei granata contro la Salernitana Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita ... (calcionews24)

Probabili formazioni derby, Juric e Allegri hanno un paio di dubbi - Ancora due dubbi per Ivan Juric in vista del derby. Buongiorno e Masina sembrano certi in difesa mentre l'ultimo posto è sospeso tra Tameze e Vojvoda: uno dei ...torinogranata

Oppini: «Torino-Juventus Pronostico un pareggio. Vi racconto il mio derby della Mole» – ESCLUSIVA - Anzi, da torinese doc l’ha accettata». A proposito di rivalità in quel di Torino. Come vivi la settimana del derby «Io la vivo Serenamente, soffro di più le partite con gli amici milanesi. Vivendo a ...calcionews24

Aldo Serena: “Juric è l’allenatore perfetto per il Toro. Allegri-Juve Vicini alla fine del ciclo” - Visualizzazioni: 227 Il doppio ex di Torino e Juventus Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Tuttosport in merito al match tra i bianconeri e il club granata, in programma sabato. Le parole di Aldo S ...calciostyle