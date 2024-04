“Sequestrata una nave nello stretto di Hormuz” Iran pronto a colpire Israele

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 13 aprile 2024) Clima rovente in Medio Oriente. Impegnato a Gaza contro Hamas,deve fare i conti con un imminente attacco da parte dell’: l’ipotesi è diventata sempre più concreta negli ultimi giorni e c’è grande preoccupazione per le possibili conseguenze in tutta la regione. Secondo quanto reso noto dai media locali, il governo israeliano ha allertato le autorità locali di prepararsi alla possibilità di un assalto, anche allestendo rifugi pubblici. Emblematica, inoltre, la scelta di sospendere il congedo per alcune unità, il richiamo di riservisti e il rafforzamento dei sistemi di difesa antiaerea. Alta tensionedi. Un video visionato dall’Ap ha mostrato dei commandoiani effettuare un’irruzione in elicottero su unalegata a ...