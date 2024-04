Senago | gattini incastrati in un tubo | salvati dai pompieri

(Di sabato 13 aprile 2024) di Garbagnate. E’ accaduto la scorsa settimana nei pressi di alcune palazzine di via Ungaretti. Ad accorgersene alcuni residenti della zona che, dopo aver identificato da dove provenisse il miagolio, hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Garbagnate che si ...

