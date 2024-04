Semifinale Montecarlo | Sinner-Tsitsipas 1-1 | subito break dell’azzurro nel terzo set | Segui la diretta

(Di sabato 13 aprile 2024) Jannik, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanosper un posto in finale al Masters 1000 dila cronaca indella: I precedenti – Il campione azzurro e il greco si sono già sfidati otto volte.è avanti cinque successi a tre. La loro ultima sfida risale alle Atp Finals: l’altoatesino si era imposto con un doppio 6-4 al PalaAplitour di Torino. L’ultimo successo del greco, invece, è quello degli ottavi degli Australia Open 2023 (6-4,6-4,3-6,3-6,6-3) dopo un match durato quattro ore. Inizia il match –vince il sorteggio e decide di rispondere. Jannikinizierà al servizio. 1-0 – L’azzurro, seppur con fatica, si aggiudica il primo game ai ...

