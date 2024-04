CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-RUNE (DOPO SINNER) RUNE SI LAMENTA: “LA ATP NON MI HA FATTO RIPOSARE”. E POI ATTACCA DURAMENTE GLI ARBITRI 13.36 inizia la fase ... (oasport)

Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo . Segui la cronaca in diretta della Semifinale : I ... (ilfattoquotidiano)

Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo . Segui la cronaca in diretta della Semifinale : I ... (ilfattoquotidiano)

Tabellone ATP Barcellona: Cobolli sfida Nadal! C’è Alcaraz, cammino insidioso per Musetti - È stato sorteggiato il tabellone del torneo ATP 500 di Barcellona, che andrà in scena dal 15 al 21 aprile sulla terra rossa della località spagnola. Flavio Cobolli esordirà contro Rafael Nadal. Sfida ...oasport

Semifinale Atp Montecarlo, Sinner-Tsitsipas: inizio difficile per l’azzurro, il greco è avanti nel primo set | Segui la diretta - Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Segui la cronaca in diretta della Semifinale: ...ilfattoquotidiano

In campo a Montecarlo Tsitsipas-Sinner 0-0 (5-3) LIVE - 6-3, infilando la nona vittoria di fila e conquistando l'ottava Semifinale in un Masters 1000: un risultato che gli consente di restare matematicamente il numero 2 del mondo. In Semifinale, ...ansa