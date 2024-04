Semifinale Atp Montecarlo | Sinner-Tsitsipas | inizio difficile per l’azzurro | che perde un break | Segui la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-RUNE (DOPO SINNER) RUNE SI LAMENTA: “LA ATP NON MI HA FATTO RIPOSARE”. E POI ATTACCA DURAMENTE GLI ARBITRI 13.31 Splende il sole ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-RUNE (DOPO SINNER) RUNE SI LAMENTA: “LA ATP NON MI HA FATTO RIPOSARE”. E POI ATTACCA DURAMENTE GLI ARBITRI 13.36 inizia la fase ... (oasport)

In campo a Montecarlo Tsitsipas-Sinner 0-0 (3-1) LIVE - 6-3, infilando la nona vittoria di fila e conquistando l'ottava Semifinale in un Masters 1000: un risultato che gli consente di restare matematicamente il numero 2 del mondo. In Semifinale, ...ansa

Tennis - Montecarlo, è iniziata la sfida tra Sinner e Tsitsipas: in palio un posto in finale - LIVE - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner-Tsitsipas in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il greco Stefanos Ts ...informazione

Montecarlo, Sinner-Tsitsipas: la cronaca in diretta della Semifinale – Match iniziato - Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Segui la cronaca in diretta della Semifinale: ...ilfattoquotidiano