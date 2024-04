Semifinale ancora fatale per Sinner a Montecarlo | una svista arbitrale decisiva nella vittoria di Tsitsipas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Janniksubisce la seconda sconfitta stagionale a fronte di 24 vittorie già conquistate. L’altoatesino perde ladel Masters 1000 dicontro Stefanos. Il greco va in finale e cercherà il terzo titolo nel Principato dopo il 6-4 3-6 6-4 arrivato al termine di 2 ore, 40 minuti, un paio di errori grossi (di cui uno di capitale importanza) della giudice di sedia Aurelie Tourte e qualche problema fisico per il numero 2 del mondo nel terzo parziale. L’ellenico attende Novak Djokovic o Casper Ruud. Partenza complicata per, che si trova sotto 0-30 e seconda di servizio, e poi deve fronteggiare una palla break su un gran contropiede di dritto di. Una prima carica e profonda serve a sventare il pericolo. Il greco, vistosi letteralmente elargire ...