Selvaggia Roma è incinta | l’annuncio con il compagno Luca Teti | “Non ho perso la speranza dopo l’aborto”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 aprile 2024): ad annunciarlo un post su Instagram col quale la modella, influencer e speaker radiofonica ha dato comunicazione di una Gravidanza in corso da 4 mesi. Ad accompagnarla nel dareil: i due hanno diffuso un video per condividere coi follower la lieta notizia. Un anno e mezzo fa la coppia aveva dovuto affrontare un aborto Insieme hanno affrontato un periodo delicato, quando hannola bambina cheportava in grembo e che si sarebbe dovuta chiamare Mia. Qualche meseaver scoperto di essere, a causa di un brutto virus l’ex vippona perse la bambina. Ne segui inevitabilmente un periodo buio e difficile ...