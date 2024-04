Sella Cento | questa volta il cuore non basta Mecacci | La squadra ha lottato fino alla fine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) "Voglio fare i complimenti ai ragazzi, hanno gettato iloltre l’ostacolo". Cosa aggiungere alle parole di Matteo, al termine di quella che per mille motivi, sulla carta, sarebbe dovuta essere una partita proibitiva, e che invece la Benedetto ha resosua portata, giocandoselain fondo contro l’avversaria più forte e completa della Serie A2. Amaro in bocca? Sì, ma non tanto per come è andata mercoledì, quanto per alcune occasioni perse per strada durante la stagione e che oggi, classificamano, gridano vendetta. Ma non è questo il tempo dei rimpianti, come affermato nel post-gara dal tecnico della. "Probabilmente non andremo ai playoff, pur avendo più punti di alcune squadre dell’altro girone che invece parteciperanno...