Secondigliano | sfonda porta di ingresso con palo di ferro e picchia la moglie | arrestato

Tensione a Napoli, in manette il fratello di Tina Rispoli, vedova del boss Marino: voleva aggredire la moglie con un palo di ferro - Napoli, aggredisce la moglie con un palo di ferro: arrestato Vincenzo Rispoli Una serata di alta tensione ieri, 13 aprile, a Secondigliano ... urlando che il padre stava cercando di sfondare il ...tag24

Perquisizione delle celle al carcere di Secondigliano: smartphone e coltelli rinvenuti dagli agenti penitenziari - Gli oggetti sono stati abilmente occultati nelle celle e nelle aree comuni ...ilmeridianonews

Secondigliano, prova a sfondare la porta di casa con un palo di ferro per aggredire la moglie: arrestato - NAPOLI – Nello scorso pomeriggio, una donna in forte stato di agitazione si è presentata presso il Commissariato di Secondigliano, per segnalare che sua madre era in pericolo a causa delle aggressioni ...ilmeridianonews